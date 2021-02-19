Правительство Израиля продлило ограничения на въезд и выезд из страны до 6 марта
Кабмин Израиля продлил на две недели до 6 марта запрет на въезд и выезд, изначально введенный с 26 января до 20 февраля, сообщила пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Решение принято путем телефонного голосования среди членов правительства. Ранее кабмин принял решение поэтапно смягчить ограничения по COVID-19.
Запрет на удаление более чем на 1 км от места жительства без уважительной причины сняли 7 февраля. Также в Израиле разрешили посещать национальные парки и заповедники, кафе и рестораны получили право работать навынос. с 21 февраля запускается второй этап снятия ограничений: прошедшие вакцинацию смогут посещать спортивные залы и бассейны, а также культурные мероприятия.
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