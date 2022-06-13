Правительство Грузии станет акционером «Боржоми»

Правительство Грузии приобрело акции компании по розливу минеральной воды «Боржоми», став ее акционером и совладельцем. Власти заверили, что решат проблему забастовок сотрудников предприятия. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, сообщает РИА Новости.

Украинский суд арестовал активы российского олигарха в производстве минеральной воды

«Нам будут безвозмездно переданы акции, и после этого наше государство станет совладельцем заводов "Боржоми" - нашего национального достояния и гордости. Все проблемы, которые были как в направлении управлении сотрудниками, а также в оперировании, функционировании, будут сняты», - пообещал грузинский политик.

Он подчеркнул, что оформление сделки полностью соответствует международным правовым нормам.

Сотрудники компаниии объявили забастовку 31 мая. Рабочие требуют улучшения условий труда, увеличения заработной платы на 25%, прекращения принуждений к увольнению и заключению коллективного договора. Бастуют 800 работников двух предприятий компании.

Компания «Боржоми» принадлежит на 60% российской «Альфе-Групп». В свою очередь, ее основатель Михаил Фридман находится под западными санкциями. В связи с этимс с 29 апреля «Боржоми» временно приостановила производство на обоих заводах в Грузии и начала переговоры с властями по передаче акций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АкцииЗабастовкакомпанияВодаГрузия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры