Правительство Эстонии утвердило законопроект о разрыве связей с РПЦ

Правительство Эстонии утвердило законопроект, который предписывает религиозным объединениям полностью отказаться от связей с Русской православной церковью.

В Эстонии захотели запретить каноническую православную церковь

Как сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, православная церковь, которая подчиняется Московскому патриархату, является для Кремля важным инструментом влияния на Эстонию. Он также уточнил, что в текущей ситуации подобному влиянию важно положить конец.

С принятием инициативы Эстонская православная церковь должна в течение двух месяцев изменить свой устав, чтобы полностью выйти из подчинения Москве.

В сентябре 2024 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ЭстонияЦерковь

Горячие новости

Все новости

партнеры