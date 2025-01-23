Правительство Эстонии утвердило законопроект о разрыве связей с РПЦ
Правительство Эстонии утвердило законопроект, который предписывает религиозным объединениям полностью отказаться от связей с Русской православной церковью.
Как сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, православная церковь, которая подчиняется Московскому патриархату, является для Кремля важным инструментом влияния на Эстонию. Он также уточнил, что в текущей ситуации подобному влиянию важно положить конец.
С принятием инициативы Эстонская православная церковь должна в течение двух месяцев изменить свой устав, чтобы полностью выйти из подчинения Москве.
В сентябре 2024 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны, передает «Радиоточка НСН».
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