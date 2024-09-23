Запрещающий УПЦ закон вступил в силу на Украине
23 сентября 202421:12
Запрещающий деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины закон официально вступил в силу. Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.
Напомним, законопроект, позволяющий запретить деятельность УПЦ Московского патриархата, был принят в окончательном чтении 20 августа. В документе сообщалось, что УПЦ обязана в течение девяти месяцев прекратить связи с Русской православной церковью (РПЦ), а приходы и епархии должны выйти из ее состава.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров осудил запрет Киевом УПЦ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru