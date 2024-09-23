Запрещающий УПЦ закон вступил в силу на Украине

Вирусолог назвал коронавирус сезонным заболеванием В Ливане сообщили о гибели 274 человек в результате израильского авиаудара Бывший адвокат Эльман Пашаев обжаловал решение о своем аресте по делу о мошенничестве Анатолий Вассерман выступил против отказа от изучения теории Дарвина в школах