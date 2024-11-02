В Эстонии захотели запретить каноническую православную церковь

Власти Эстонии намерены запретить деятельность Эстонской православной церкви. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что республика требует от ЭПЦ «разорвать канонические связи с Москвой». МВД Эстонии планирует внести поправки в закон о церкви, которые позволят ликвидировать ЭПЦ юридически.

Как указали в силовом ведомстве, каноническую церковь считают экстремистской и террористической организацией, «марионеткой Москвы» и адептом российской пропаганды. При этом представители ЭПЦ заверяли, что работают автономно, без указаний из РФ.

«Цель [ликвидации ЭПЦ] — исключить возможность деятельности, противоречащей общепринятым принципам международного права», — подчеркивают в эстонском МВД.

Ранее на Украине вступил в силу закон, запрещающий деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны.

