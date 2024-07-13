Правительство Аргентины включило ХАМАС в список террористических организаций
13 июля 202402:52
Власти Аргентины включили палестинское движение ХАМАС в список террористических организаций, передает ТАСС.
ХАМАС внесли в публичный реестр физических и юридических лиц, «связанных с террористической деятельностью и ее финансированием».
В декабре 2023 года президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что правительство работает над внесением палестинского движения в список террористических структур.
Ранее Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru