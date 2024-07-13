Правительство Аргентины включило ХАМАС в список террористических организаций

ХАМАС внесли в публичный реестр физических и юридических лиц, «связанных с террористической деятельностью и ее финансированием».

В декабре 2023 года президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что правительство работает над внесением палестинского движения в список террористических структур.

Ранее Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией.

