Правительство Аргентины включило ХАМАС в список террористических организаций

Власти Аргентины включили палестинское движение ХАМАС в список террористических организаций, передает ТАСС.

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ХАМАС внесли в публичный реестр физических и юридических лиц, «связанных с террористической деятельностью и ее финансированием».

В декабре 2023 года президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что правительство работает над внесением палестинского движения в список террористических структур.

Ранее Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией.

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