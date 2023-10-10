Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией
10 октября 202317:46
Франция и Евросоюз признали палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. Об этом заявила премьер Франции Элизабет Борн.
«ХАМАС - это террористическая группа, это признано Францией и Евросоюзом» - сказала Борн.
Она добавила, что «у терроризма и варварства нет оправдания», и подчеркнула, из бюджета Франции ни одного евро «не должно попасть в руки террористов».
Ранее днем глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что объединение продолжит оказывать финансовую помощь Палестине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru