Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией

Франция и Евросоюз признали палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. Об этом заявила премьер Франции Элизабет Борн.

Боррель назвал Евросоюз «травоядным животным в мире хищников»
«ХАМАС - это террористическая группа, это признано Францией и Евросоюзом» - сказала Борн.

Она добавила, что «у терроризма и варварства нет оправдания», и подчеркнула, из бюджета Франции ни одного евро «не должно попасть в руки террористов».

Ранее днем глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что объединение продолжит оказывать финансовую помощь Палестине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
ТЕГИ:ЕвросоюзФранцияХамас

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