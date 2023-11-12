«Праща Давида» против России? Израильская система ПРО ввергает Хельсинки в историческое беспамятство

Аналогичной точки зрения придерживается глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Он также напомнил, что контракт Финляндии и Израиля по системе ПРО «Праща Давида» рассчитан на несколько лет. Хельсинки получат израильский комплекс даже не в 2024 году.

«Израиль вооружает Финляндию, при этом зарабатывает деньги. Эта система позволяет перехватывать ракеты на больших высотах и станет усилением противоракетного комплекса, который создают американцы против России», – добавил Клинцевич «Абзацу».

Ранее США и Финляндия объявили о намерении заключить Соглашение о сотрудничестве в области обороны. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



