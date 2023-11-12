«Праща Давида» против России? Израильская система ПРО ввергает Хельсинки в историческое беспамятство

Российские военные эксперты считают, что долгосрочная сделка между Израилем и Финляндией о поставка ПРО «Праща Давида» приведет Хельсинки к безумию.

Минобороны Израиля продало Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида». Цена контракта составила €317 млн, уточнили в пресс-службе израильского ведомства 12 ноября, в воскресенье.

Финляндия построила тестовый участок забора на границе с Россией

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что приобретение Финляндией системы ПРО «Праща Давида» может свидетельствовать о подготовке к вооруженному конфликту с Россией, отмечает NEWS.ru. Дандыкин считает, что Хельсинки впали в историческое беспамятство, граничащее с безумием.

«Видимо, после вступления в НАТО взыграли имперские амбиции, желание вернуть Выборг, Печенгу и много чего еще. Также не стоит забывать об огромном влиянии на них США. Финляндия, видимо, решила обороняться от злых русских, которые ей никакого вреда не учинили и даже об этом не думали. Или думает наступать сама», — заявил Дандыкин.
Россия вышла из соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве

Аналогичной точки зрения придерживается глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Он также напомнил, что контракт Финляндии и Израиля по системе ПРО «Праща Давида» рассчитан на несколько лет. Хельсинки получат израильский комплекс даже не в 2024 году.

«Израиль вооружает Финляндию, при этом зарабатывает деньги. Эта система позволяет перехватывать ракеты на больших высотах и станет усилением противоракетного комплекса, который создают американцы против России», – добавил Клинцевич «Абзацу».

Ранее США и Финляндия объявили о намерении заключить Соглашение о сотрудничестве в области обороны. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияИзраильПРО

Горячие новости

Все новости

партнеры