«Праща Давида» против России? Израильская система ПРО ввергает Хельсинки в историческое беспамятство
Российские военные эксперты считают, что долгосрочная сделка между Израилем и Финляндией о поставка ПРО «Праща Давида» приведет Хельсинки к безумию.
Минобороны Израиля продало Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида». Цена контракта составила €317 млн, уточнили в пресс-службе израильского ведомства 12 ноября, в воскресенье.
Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что приобретение Финляндией системы ПРО «Праща Давида» может свидетельствовать о подготовке к вооруженному конфликту с Россией, отмечает NEWS.ru. Дандыкин считает, что Хельсинки впали в историческое беспамятство, граничащее с безумием.
«Видимо, после вступления в НАТО взыграли имперские амбиции, желание вернуть Выборг, Печенгу и много чего еще. Также не стоит забывать об огромном влиянии на них США. Финляндия, видимо, решила обороняться от злых русских, которые ей никакого вреда не учинили и даже об этом не думали. Или думает наступать сама», — заявил Дандыкин.
Аналогичной точки зрения придерживается глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Он также напомнил, что контракт Финляндии и Израиля по системе ПРО «Праща Давида» рассчитан на несколько лет. Хельсинки получат израильский комплекс даже не в 2024 году.
«Израиль вооружает Финляндию, при этом зарабатывает деньги. Эта система позволяет перехватывать ракеты на больших высотах и станет усилением противоракетного комплекса, который создают американцы против России», – добавил Клинцевич «Абзацу».
Ранее США и Финляндия объявили о намерении заключить Соглашение о сотрудничестве в области обороны. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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