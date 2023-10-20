Россия вышла из соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС.

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Распоряжение подписано в пятницу, 20 октября. Документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

Министерству иностранных дел поручено уведомить власти Финляндии о решении российского кабмина.

По данным телерадиовещательной компании YLE, правительство Финляндии облегчит процесс конфискации принадлежащей россиянам недвижимости. Кабмин страны примет соответствующее решение до 2027 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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