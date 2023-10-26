Финляндия построила тестовый участок забора на границе с Россией

В сообщении ведомства уточняется, что длина барьера составляет около трёх километров, он уже введён в эксплуатацию. Также было налажено патрулирование границы.

«Передвижение патрулей в районе пилотного ограждения ускорилось, а новая технология мониторинга позволяет сформировать более полную картину ситуации в этом районе», - указали финские пограничники.

Ранее польскими пограничниками на границе с Калининградской областью РФ был возведён 200-километровый барьер с электронной системой слежения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».