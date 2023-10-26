Финляндия построила тестовый участок забора на границе с Россией
Пограничная служба Финляндии объявила, что на российско-финской границе близ города Светогорска завершено строительство тестового участка забора.
В сообщении ведомства уточняется, что длина барьера составляет около трёх километров, он уже введён в эксплуатацию. Также было налажено патрулирование границы.
«Передвижение патрулей в районе пилотного ограждения ускорилось, а новая технология мониторинга позволяет сформировать более полную картину ситуации в этом районе», - указали финские пограничники.
Ранее польскими пограничниками на границе с Калининградской областью РФ был возведён 200-километровый барьер с электронной системой слежения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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