Прайс: США и Россия не будут контактировать на саммите G20

«Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20», — сказал дипломат.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Российский лидер Владимир Путин заявил, что не определился с поездками на саммиты G20 и АТЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

