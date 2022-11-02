Прайс: США и Россия не будут контактировать на саммите G20
На саммите «большой двадцатки» не планируется общение между представителями США и Россией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
«Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20», — сказал дипломат.
Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Российский лидер Владимир Путин заявил, что не определился с поездками на саммиты G20 и АТЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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