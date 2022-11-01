Путин заявил, что не определился с участие в саммитах G20 и АТЭС

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не определился с поездками на саммиты G20 и АТЭС.

Индонезия задействует военную технику ради безопасности саммита G20

«Нет, пока эти решения не приняты», — сказал глава государства на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Индонезия готова организовать встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, если российский лидер примет решение лично участвовать в саммите G20. Джакарта передала приглашение Путину, однако решение об участии в саммите остается за Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Michael Bridgen
ТЕГИ:Владимир ПутинСаммит G20
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