Обама предложил американцам обсудить выборы президента США по смс

Бывший президент США Барак Обама попросил американцев отправлять ему смс-сообщения. В своём Twitter он предложил жителям Соединённых штатов попробовать «что-нибудь новенькое».

«Ладно, попробуем что-нибудь новенькое. Если вы находитесь в США, отправьте мне текстовое сообщение по телефону 773-365-9687 — я хочу узнать, как у вас дела, о чём вы думаете, и как планируете голосовать в этом году», — написал экс-резидент в сервисе микроблогов.

Обама подчеркнул, что будет на связи время от времени, и тоже будет делиться с американцами своими мыслями.