Обама предложил американцам обсудить выборы президента США по смс

Бывший президент США Барак Обама попросил американцев отправлять ему смс-сообщения. В своём Twitter он предложил жителям Соединённых штатов попробовать «что-нибудь новенькое».

«Ладно, попробуем что-нибудь новенькое. Если вы находитесь в США, отправьте мне текстовое сообщение по телефону 773-365-9687 — я хочу узнать, как у вас дела, о чём вы думаете, и как планируете голосовать в этом году», — написал экс-резидент в сервисе микроблогов.

Обама подчеркнул, что будет на связи время от времени, и тоже будет делиться с американцами своими мыслями.

Новости за ночь: Хакеры взломали Twitter-аккаунты Маска, Обамы и других знаменитостей

К слову, действующий президент США Дональд Трамп заявил, то в свое время Россия была исключена из G8 по настоянию Вашингтона из-за того, что Москва практически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму. Такое мнение американский лидер высказал в своем Twitter.

Так он ответил на призыв своего основного конкурента в предвыборной гонке Джозефа Байдена не приглашать Россию присоединиться к «группе семи».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Президентские ВыборыБарак ОбамаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры