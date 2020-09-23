Обама предложил американцам обсудить выборы президента США по смс
Бывший президент США Барак Обама попросил американцев отправлять ему смс-сообщения. В своём Twitter он предложил жителям Соединённых штатов попробовать «что-нибудь новенькое».
«Ладно, попробуем что-нибудь новенькое. Если вы находитесь в США, отправьте мне текстовое сообщение по телефону 773-365-9687 — я хочу узнать, как у вас дела, о чём вы думаете, и как планируете голосовать в этом году», — написал экс-резидент в сервисе микроблогов.
Обама подчеркнул, что будет на связи время от времени, и тоже будет делиться с американцами своими мыслями.
К слову, действующий президент США Дональд Трамп заявил, то в свое время Россия была исключена из G8 по настоянию Вашингтона из-за того, что Москва практически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму. Такое мнение американский лидер высказал в своем Twitter.
Так он ответил на призыв своего основного конкурента в предвыборной гонке Джозефа Байдена не приглашать Россию присоединиться к «группе семи».
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