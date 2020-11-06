Познер оценил вероятность распада США на фоне выборов

США не распадется на два отдельных государства, даже несмотря на напряженную обстановку из-за президентских выборов, считает журналист Владимир Познер. Мнение телеведущего приводится на его сайте.

Он отметил, что нынешнее состояние общество в США сравнимо с эпохой Гражданской войны 1861-1865 годов, когда страна разделилась на враждующие север и юг. Познер подчеркнул, что такая ситуация за океаном с тех пор не повторялась и только сегодняшние события сопоставимы с тем расколом общества.