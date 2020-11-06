Познер оценил вероятность распада США на фоне выборов
США не распадется на два отдельных государства, даже несмотря на напряженную обстановку из-за президентских выборов, считает журналист Владимир Познер. Мнение телеведущего приводится на его сайте.
Он отметил, что нынешнее состояние общество в США сравнимо с эпохой Гражданской войны 1861-1865 годов, когда страна разделилась на враждующие север и юг. Познер подчеркнул, что такая ситуация за океаном с тех пор не повторялась и только сегодняшние события сопоставимы с тем расколом общества.
В настоящий момент результаты выборов президента США все еще неизвестны. В целом ряде штатов продолжается подсчет голосов.
Ранее предвыборный штаб Трампа подал иски для остановки подсчета голосов в штатах Джорджия и Мичиган. Суды отклонили иски.
Трамп также заявил, что победа на выборах достанется ему, если будут подсчитаны все «законные голоса». Сейчас Байден получил 253 голоса выборщиков, Трамп – 213. Остается еще 270 голосов, которые могут повлиять на исход выборов.
Накануне американист в разговоре НСН оценил шансы Трампа выиграть выборы через Верховный суд.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+19 404 / сут.
Умерли
29 509+292 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+12 238 / сут.
- Познер оценил вероятность распада США на фоне выборов
- МИД РФ направит в Лондон новый запрос по делу Скрипалей
- В Смоленской области при пожаре погибли пятеро детей два взрослых
- В Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса
- Россиянам предложили поработать за мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru