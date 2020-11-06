Познер оценил вероятность распада США на фоне выборов

США не распадется на два отдельных государства, даже несмотря на напряженную обстановку из-за президентских выборов, считает журналист Владимир Познер. Мнение телеведущего приводится на его сайте.

Он отметил, что нынешнее состояние общество в США сравнимо с эпохой Гражданской войны 1861-1865 годов, когда страна разделилась на враждующие север и юг. Познер подчеркнул, что такая ситуация за океаном с тех пор не повторялась и только сегодняшние события сопоставимы с тем расколом общества.

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В настоящий момент результаты выборов президента США все еще неизвестны. В целом ряде штатов продолжается подсчет голосов.

Ранее предвыборный штаб Трампа подал иски для остановки подсчета голосов в штатах Джорджия и Мичиган. Суды отклонили иски.

Трамп также заявил, что победа на выборах достанется ему, если будут подсчитаны все «законные голоса». Сейчас Байден получил 253 голоса выборщиков, Трамп – 213. Остается еще 270 голосов, которые могут повлиять на исход выборов.

Накануне американист в разговоре НСН оценил шансы Трампа выиграть выборы через Верховный суд.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Владимир ПознерБайденТрампВыборы в США
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