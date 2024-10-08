СМИ: Альпинисты из России погибли в горах Грузии
8 октября 202413:59
Двое альпинистов из России погибли при восхождении на гору Казбек в Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Отмечается, что пограничная полиция МВД Грузии на вертолёте спустила тела погибших. По факту трагедии ведётся расследование.
«По предварительной информации, у альпинистов оборвались верёвки», - добавил телеканал.
Ранее посольство России в Непале подтвердило получение информации о гибели пяти альпинистов из России на горе Дхаулагири, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru