СМИ: Альпинисты из России погибли в горах Грузии

Двое альпинистов из России погибли при восхождении на гору Казбек в Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

В горах в Кабардино-Балкарии нашли тела пропавших альпинистов

Отмечается, что пограничная полиция МВД Грузии на вертолёте спустила тела погибших. По факту трагедии ведётся расследование.

«По предварительной информации, у альпинистов оборвались верёвки», - добавил телеканал.

Ранее посольство России в Непале подтвердило получение информации о гибели пяти альпинистов из России на горе Дхаулагири, сообщает RT.

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Фото: pixabay.com
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