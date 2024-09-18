Появились снимки затонувшего в Атлантике батискафа «Титан»

На них видна кормовая часть затонувшего батискафа. Фотографии были сделаны на четвертый день после трагедии при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата американской Береговой охраны. Обломки аппарата были обнаружены на глубине 3,6 километра.

Одним из последних сообщений экипажа батискафа «Титан» перед его крушением было сообщение о том, что на борту все в порядке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

