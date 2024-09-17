Затонувший батискаф «Титан» перед крушением передал сообщение: «Все в порядке»

Одним из последних сообщений экипажа батискафа «Титан» перед его крушением в июне 2023 года было сообщение о том, что на борту все в порядке. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные, предоставленные Береговой охраной США (USCG).

USCG также представила маршрут батискафа в день трагедии и показала фотографии его обломков, обнаруженных неподалеку от затопленного лайнера «Титаник», который находится на глубине 3,8 км в Северной Атлантике.