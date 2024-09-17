Затонувший батискаф «Титан» перед крушением передал сообщение: «Все в порядке»
Одним из последних сообщений экипажа батискафа «Титан» перед его крушением в июне 2023 года было сообщение о том, что на борту все в порядке. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные, предоставленные Береговой охраной США (USCG).
USCG также представила маршрут батискафа в день трагедии и показала фотографии его обломков, обнаруженных неподалеку от затопленного лайнера «Титаник», который находится на глубине 3,8 км в Северной Атлантике.
Погружение батискафа началось 18 июня 2023 года в 09:17 по местному времени с базового корабля Polar Prince. По данным Береговой охраны, связь была прерывистой, но примерно через час после начала погружения батискаф передал сообщение о том, что все в порядке. Последнее сообщение, в котором сообщалось о сбросе двух грузов, было отправлено в 10:47 по местному времени с глубины 3 346 метров, после чего связь с батискафом прервалась.
В ходе экспедиций батискафа в 2021 и 2022 годах было зафиксировано 118 проблем с оборудованием. За это время батискаф совершил 13 погружений к «Титанику», и у него были проблемы с двигателями на глубине 3,5 тыс. метров и разрядом аккумулятора, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru