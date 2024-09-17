Пассажиры затонувшего Titan могли осознавать свою обреченность перед крушением

По информации из иска, эксперты полагают, что экипаж Titan должен был понимать происходящее. Последнее сообщение с борта Titan упоминало о сбросе балласта, после чего связь была потеряна. Батискаф успел достичь глубины 3346 метров перед тем, как пропасть.

Батискаф Titan с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». В числе пассажиров были гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанские миллиардеры Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также Поля-Анри Наржоле, известный как Мистер Титаник, передает «Радиоточка НСН».

