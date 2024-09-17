Пассажиры затонувшего Titan могли осознавать свою обреченность перед крушением

Пассажиры батискафа Titan, затонувшего в 2023 году, вероятно, осознавали свою обреченность, сообщает The Guardian.

В августе семья французского путешественника Поля-Анри Наржоле, который погиб в последнем погружении Titan, подала в суд на компанию OceanGate, изготовившую батискаф. Они требуют компенсацию в размере $50 млн (4,6 млрд рублей), утверждая, что пассажиры осознавали неизбежность крушения и страдали от этого.

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По информации из иска, эксперты полагают, что экипаж Titan должен был понимать происходящее. Последнее сообщение с борта Titan упоминало о сбросе балласта, после чего связь была потеряна. Батискаф успел достичь глубины 3346 метров перед тем, как пропасть.

Батискаф Titan с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». В числе пассажиров были гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанские миллиардеры Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также Поля-Анри Наржоле, известный как Мистер Титаник, передает «Радиоточка НСН».

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