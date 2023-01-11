Появились кадры штурма украинских позиций под Кременной

На видеозаписи заметно, как российский солдат метнул гранату в сторону украинского окопа, после чего обошел его с тыла, взял украинских военных на прицел и приказал откинуть оружие. Сначала украинские солдаты приняли военнослужащего за своего и отказались сдаваться, после чего попытались вступить с ним в схватку, но были уничтожены.

Ранее в СМИ появились кадры танковой дуэли на территории Донбасса с участием трех танков Вооруженных сил России и двух танков украинских военных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

