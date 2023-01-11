Появились кадры штурма украинских позиций под Кременной

Военнослужащий российской армии в ходе штурма позиций ВСУ под Кременной предложил двум украинским бойцам сдаться, но они попытались сопротивляться и были ликвидированы. Кадры боя появились в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

В СМИ появились кадры танковой дуэли в Донбассе

На видеозаписи заметно, как российский солдат метнул гранату в сторону украинского окопа, после чего обошел его с тыла, взял украинских военных на прицел и приказал откинуть оружие. Сначала украинские солдаты приняли военнослужащего за своего и отказались сдаваться, после чего попытались вступить с ним в схватку, но были уничтожены.

Ранее в СМИ появились кадры танковой дуэли на территории Донбасса с участием трех танков Вооруженных сил России и двух танков украинских военных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:АтакаСпецоперацияРоссияВСУ
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