В СМИ появились кадры танковой дуэли в Донбассе

Российские информагентство РИА Новости разместило кадры танковой дуэли на территории Донбасса с участием трех танков Вооруженных сил России и двух танков украинских военных.

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«Один из трех танков выдвигается с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других танка движутся по асфальтовой дороге и отвлекали внимание двух танков, которые расположились в другой лесополосе», — пояснил российский военнослужащий в комментарии к видео.

На кадрах видно, как третий танк ВС РФ приблизился к танку ВСУ и подбил его, когда украинская машина атаковала два российских танка в прямой видимости.

Ранее посол Украины в Канаде Вадим Пристайко заявил, что Украина несет большие потери, их точные цифры Киев не афиширует. При этом власти страны не планируют останавливать боевые действия, пишет журнал Newsweek.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУРоссияУкраинаТанки
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