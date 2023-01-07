В СМИ появились кадры танковой дуэли в Донбассе

«Один из трех танков выдвигается с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других танка движутся по асфальтовой дороге и отвлекали внимание двух танков, которые расположились в другой лесополосе», — пояснил российский военнослужащий в комментарии к видео.

На кадрах видно, как третий танк ВС РФ приблизился к танку ВСУ и подбил его, когда украинская машина атаковала два российских танка в прямой видимости.

Ранее посол Украины в Канаде Вадим Пристайко заявил, что Украина несет большие потери, их точные цифры Киев не афиширует. При этом власти страны не планируют останавливать боевые действия, пишет журнал Newsweek.

