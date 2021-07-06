Повторные тесты выявили коронавирус у 52 из 149 российских туристов на Кубе

Врачи в кубинском Варадеро, где изолированы более 100 российских туристов, подтвердили заражение у 52 из 149 человек, ранее сдавших повторный тест, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ Нану Мгеладзе.

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Россияне сдавали повторный ПЦР-тест 3 июля. Данная информация пока не поступила в гостиницы, в которых изолированы российские туристы. Точной информации по числу изолированных в консульстве нет.

Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что ситуация будет урегулирована в скором времени, и все туристы из России «спокойно продолжат свой отпуск».

Ранее стало известно о массовой изоляции прибывших на Кубу туристов из России, которым по прилете диагностировали коронавирусную инфекцию. Тесты выявили 133 человек с положительным результатом на COVID-19, однако при повторном исследовании вирус обнаружили у 33 человек.

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ФОТО: pixabay.com
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