Повторные тесты выявили коронавирус у 52 из 149 российских туристов на Кубе
Врачи в кубинском Варадеро, где изолированы более 100 российских туристов, подтвердили заражение у 52 из 149 человек, ранее сдавших повторный тест, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ Нану Мгеладзе.
Россияне сдавали повторный ПЦР-тест 3 июля. Данная информация пока не поступила в гостиницы, в которых изолированы российские туристы. Точной информации по числу изолированных в консульстве нет.
Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что ситуация будет урегулирована в скором времени, и все туристы из России «спокойно продолжат свой отпуск».
Ранее стало известно о массовой изоляции прибывших на Кубу туристов из России, которым по прилете диагностировали коронавирусную инфекцию. Тесты выявили 133 человек с положительным результатом на COVID-19, однако при повторном исследовании вирус обнаружили у 33 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 353 / сут.
Умерли
139 тыс.+654 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+14 540 / сут.
- Российские стратегические ракетоносцы подняты по тревоге
- Повторные тесты выявили коронавирус у 52 из 149 российских туристов на Кубе
- Риелтор посоветовала, как быстрее сдать квартиру
- Мужчина, представившийся депутатом, напал на врача в Саратове
- Минздрав заявил о важности вакцинации для беременных
- Володин считает, что Путин должен оставаться у власти «как можно дольше»
- Около 150 человек эвакуировали в Свердловской области из-за подтоплений
- Власти рассматривают возможность нового всероссийского локдауна
- Польский пилот назвал себя «королем» и не пустил украинцев на борт самолета
- В Крыму опровергли сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе полуострова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru