ИГИЛ против «Талибана»? Число жертв терактов в Кабуле превысило 100

Серия взрывов произошли в четверг рядом с аэропортом Кабула, где в последние дни скопились тысячи людей, ожидающих эвакуации после захвата афганской столицы боевиками «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

По данным Пентагона, первый взрыв прогремел у ворот Эбби - одного из главных входов на территорию аэропорта, а второй - внутри или около расположенного неподалеку отеля. Сообщалось, что первый взрыв устроил террорист-смертник, а второй, как передавали СМИ, могли совершить с помощью автомобиля, начиненного взрывчаткой.

Точное число жертв террористической атаки неизвестно. Газета The Wall Street Journal сообщает о 103 погибших. Более 1,3 тысячи человек пострадали при взрывах в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в афганском Минздраве.

В результате теракта погибли 13 американских военных, 15 получили ранения. Власти других западных стран, чьи военнослужащие расположены в районе аэропорта Кабула, заявляли об отсутствии потерь. Кроме того, не пострадали сотрудники ООН.