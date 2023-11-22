Маск отдаст часть доходов соцсети Х израильским больницам и Красному кресту
Миллиардер из США Илон Маск пообещал направить часть доходов социальной сети Х, которой он владеет, от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, больницам Израиля и международной гуманитарной организации, оказывающей медицинскую помощь палестинцам.
«Корпорация Х будет жертвовать все доходы от рекламы и подписок, связанные с войной в Газе, больницам в Израиле и Красному кресту/полумесяцу в Газе», — написал бизнесмен.
Соцсеть столкнулась с оттоком крупных рекламодателей. Это произошло после комментария Маска, в котором критики усмотрели признаки антисемитизма.
Бизнесмен заявил, что намерен подать «термоядерный» иск в суд к организациям, которые выступили против платформы из-за обвинений бизнесмена в антисемитизме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru