Постпред США признала отсутствие возможности исключить Россию из Совбеза ООН

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд не видит возможности в настоящее время добиться того, чтобы лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом представитель США заявила в интервью PBS.

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По ее словам, она с пониманием относится с позиции украинской стороны, которая направила запрос о пересмотре статуса постоянного члена Совбеза ООН для России, пишет Газета.ru.

«Но Россия является постоянным членом (Совбеза ООН — прим. НСН), я сейчас не вижу возможности того, что это каким-то образом изменится», — цитирует Томас-Гринфилд RT.

При этом она считает, что США удалось блокировать РФ в Совбезе ООН, и администрация Соединенных Штатов продолжит «попытки изолировать» Россию.

Ранее постпред РФ при объединении Василий Небензя пояснил, что Россию невозможно лишить членства в Совете безопасности ООН в соответствии с положениями Устава организации.

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