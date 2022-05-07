Постпред США признала отсутствие возможности исключить Россию из Совбеза ООН

По ее словам, она с пониманием относится с позиции украинской стороны, которая направила запрос о пересмотре статуса постоянного члена Совбеза ООН для России, пишет Газета.ru.

«Но Россия является постоянным членом (Совбеза ООН — прим. НСН), я сейчас не вижу возможности того, что это каким-то образом изменится», — цитирует Томас-Гринфилд RT.

При этом она считает, что США удалось блокировать РФ в Совбезе ООН, и администрация Соединенных Штатов продолжит «попытки изолировать» Россию.

Ранее постпред РФ при объединении Василий Небензя пояснил, что Россию невозможно лишить членства в Совете безопасности ООН в соответствии с положениями Устава организации.

