Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить членства в Совбезе ООН

«В ответ на вопрос, "можно ли лишить" [Россию членства в СБ ООН], я отвечу — нет. Это невозможно по Уставу ООН», — сообщил дипломат в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала маргинальной идею о лишении РФ членства в ООН. Дипломат подчеркнула, что такой сценарий заведомо неосуществим.

