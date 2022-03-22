Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить членства в Совбезе ООН
Россию невозможно лишить членства в Совете безопасности ООН в соответствии с положениями Устава организации. Об этом заявил постпред РФ при объединении Василий Небензя.
«В ответ на вопрос, "можно ли лишить" [Россию членства в СБ ООН], я отвечу — нет. Это невозможно по Уставу ООН», — сообщил дипломат в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала маргинальной идею о лишении РФ членства в ООН. Дипломат подчеркнула, что такой сценарий заведомо неосуществим.
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