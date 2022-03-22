«Они ничего не могут»: Юрист объяснил невозможность исключения России из ООН
Исключить Россию из ООН невозможно из-за механизма международной организации. Об этом заявил председатель комиссии по международному праву Российской ассоциации содействия ООН Аслан Абашидзе.
Он объяснил, что механизм принятия единогласного решения в ООН заложили еще Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт.
«Сталин при этом говорил Рузвельту, что при жизни, у нас есть гарантия, что мы будем дружить, а когда нас не будет, найдутся люди, которые захотят нас убрать оттуда. Вот и настало это время — но они ничего не могут», — подчеркнул Абашидзе в беседе с NEWS.ru.
Кроме того, Абашидзе отметил, что ООН всегда выступал и выступает как центр согласования воли.
Ранее Исследовательская служба Конгресса США подготовила обзор для парламентариев по возможному ответу ООН на спецоперацию на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Детское питание могут приравнять к медикаментам
- «Они ничего не могут»: Юрист объяснил невозможность исключения России из ООН
- Александр Невзоров стал фигурантом уголовного дела
- «Отсутствие гармонии»: Психолог объяснила, что мешает копить деньги
- Президент Польши: Акт Россия-НАТО о безопасности перестал существовать
- Политолог назвал причины проведения референдума по Крыму и Донбассу
- В Киеве обвинили Венгрию в желании получить Закарпатье
- Росздравнадзор заявил о снижении ажиотажа на лекарства
- В МВФ заявили, что Россия вовремя выплачивает свой внешний долг
- Daily Mail: Британцев ужаснуло признание Минобороны страны по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru