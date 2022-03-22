«Они ничего не могут»: Юрист объяснил невозможность исключения России из ООН

Он объяснил, что механизм принятия единогласного решения в ООН заложили еще Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт.

«Сталин при этом говорил Рузвельту, что при жизни, у нас есть гарантия, что мы будем дружить, а когда нас не будет, найдутся люди, которые захотят нас убрать оттуда. Вот и настало это время — но они ничего не могут», — подчеркнул Абашидзе в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, Абашидзе отметил, что ООН всегда выступал и выступает как центр согласования воли.

Ранее Исследовательская служба Конгресса США подготовила обзор для парламентариев по возможному ответу ООН на спецоперацию на Украине.

