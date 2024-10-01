КНР призвала к мирной конференции по Украине с участием РФ

По его словам, КНР не приняла участие в первом «саммите мира» в Швейцарии потому, что встреча и была далека от требований Китая и ожиданий международного сообщества.

В Пекине уверены, что чем больше людей присоединится к совместному обращению, тем больше надежды на охлаждение ситуации и тем меньше риск эскалации конфликта.

Ранее в МИД РФ исключили участие России в «саммитах мира» по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

