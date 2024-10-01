КНР призвала к мирной конференции по Украине с участием РФ
Пекин поддерживает созыв международной мирной конференции по кризису вокруг Украины, при условии равного участия сторон, сообщают «Известия» со ссылкой на посла Китая в России Чжана Ханьхуэйя.
По его словам, КНР не приняла участие в первом «саммите мира» в Швейцарии потому, что встреча и была далека от требований Китая и ожиданий международного сообщества.
В Пекине уверены, что чем больше людей присоединится к совместному обращению, тем больше надежды на охлаждение ситуации и тем меньше риск эскалации конфликта.
Ранее в МИД РФ исключили участие России в «саммитах мира» по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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