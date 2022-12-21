Постпред РФ заявил о сохранении угрозы создания Украиной ядерной бомбы

Угроза создания Украиной ядерной бомбы сохраняется, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам дипломата, Украина обладает необходимым потенциалом для создания «грязной бомбы», такая опасность остается, несмотря на инспекцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) объектов на Украине.

«Кто-то в МАГАТЭ нам сказал, что вообще-то на территории Украины где-то чуть ли не пять тысяч объектов, где в принципе можно бы создать бомбу, "грязную бомбу", там находятся радиоактивные вещества», - подчеркнул Ульянов.

В начале ноября специалисты МАГАТЭ проверили объекты в Киеве, Желтых Водах и Днепропетровске, а также собрали пробы с объектов окружающей среды для анализа в лабораториях. Инспекторы не выявили «незаявленных ядерной деятельности или материалов».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеМАГАТЭУкраина
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