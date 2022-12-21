Постпред РФ заявил о сохранении угрозы создания Украиной ядерной бомбы
Угроза создания Украиной ядерной бомбы сохраняется, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, Украина обладает необходимым потенциалом для создания «грязной бомбы», такая опасность остается, несмотря на инспекцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) объектов на Украине.
«Кто-то в МАГАТЭ нам сказал, что вообще-то на территории Украины где-то чуть ли не пять тысяч объектов, где в принципе можно бы создать бомбу, "грязную бомбу", там находятся радиоактивные вещества», - подчеркнул Ульянов.
В начале ноября специалисты МАГАТЭ проверили объекты в Киеве, Желтых Водах и Днепропетровске, а также собрали пробы с объектов окружающей среды для анализа в лабораториях. Инспекторы не выявили «незаявленных ядерной деятельности или материалов».
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