Постпред Чижов сообщил, вернутся ли отношения РФ и ЕС к докризисному уровню

Отношения Москвы и Брюсселя уже никогда не вернутся к тому уровню, в котором они были до нынешнего кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского постоянного представителя при Европейском союзе Владимира Чижова.

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При этом дипломат указал, что когда-нибудь отношения предстоит восстанавливать. Отмечается, что это произойдет в случае прагматичных отношений, ориентированных на конкретный результат, «нежели громкие лозунги и взаимные пожелания».

Чихов также сообщил, что Европейский союз достиг точки невозврата в санкциях в отношении Москвы. При этом санкционная «атака» Евросоюза себя изжила.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евросоюз
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