Постпред Чижов сообщил, вернутся ли отношения РФ и ЕС к докризисному уровню
Отношения Москвы и Брюсселя уже никогда не вернутся к тому уровню, в котором они были до нынешнего кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского постоянного представителя при Европейском союзе Владимира Чижова.
При этом дипломат указал, что когда-нибудь отношения предстоит восстанавливать. Отмечается, что это произойдет в случае прагматичных отношений, ориентированных на конкретный результат, «нежели громкие лозунги и взаимные пожелания».
Чихов также сообщил, что Европейский союз достиг точки невозврата в санкциях в отношении Москвы. При этом санкционная «атака» Евросоюза себя изжила.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- Украинские власти выступили за расширение санкций в отношении Москвы
- Киев запросила у Вашингтона дальнобойное оружие
- На Запорожской АЭС восстановлена вторая резервная линия
- Азербайджан: военные Армении совершили широкомасштабную провокацию
- Чижов: ЕС не может отступить в санкциях против России
- Швейцария не будет ограничивать въезд для граждан России
- Джонсон рассказал о состоянии Елизаветы II до ее смерти
- Делегация РФ на Генассамблее ООН до сих пор не получили визы США
- Новая версия iOS 16 оказалась доступной для россиян
- Гладков призвал к эвакуации всех жителей сел Журавлевка и Нехотеевка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru