Постпред Чижов сообщил, вернутся ли отношения РФ и ЕС к докризисному уровню

При этом дипломат указал, что когда-нибудь отношения предстоит восстанавливать. Отмечается, что это произойдет в случае прагматичных отношений, ориентированных на конкретный результат, «нежели громкие лозунги и взаимные пожелания».

Чихов также сообщил, что Европейский союз достиг точки невозврата в санкциях в отношении Москвы. При этом санкционная «атака» Евросоюза себя изжила.

