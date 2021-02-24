Постпред РФ при ЕС: Россия не собирается разрывать отношения с Евросоюзом

Россия не намерена разрывать отношения с Евросоюзом, заявил постоянный представитель страны при ЕС Владимир Чижов.

Захарова назвала цирком решение ЕС расширить санкции против России

«Все, что в наших отношениях с Евросоюзом на сегодняшний день, увы, заморожено — все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон», — рассказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Постпред подчеркнул, что о разрыве отношений по инициативе российской стороны «речь никогда не шла».

Кроме того, Чижов отметил, что дальнейшие действия ЕС в отношении России не останутся без последствий.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что альянс согласовал новые санкции в отношении ответственных за события вокруг оппозиционера Алексея Навального. В российском МИД выразили разочарование решением ЕС.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры