Постпред РФ при ЕС: Россия не собирается разрывать отношения с Евросоюзом

«Все, что в наших отношениях с Евросоюзом на сегодняшний день, увы, заморожено — все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон», — рассказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Постпред подчеркнул, что о разрыве отношений по инициативе российской стороны «речь никогда не шла».

Кроме того, Чижов отметил, что дальнейшие действия ЕС в отношении России не останутся без последствий.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что альянс согласовал новые санкции в отношении ответственных за события вокруг оппозиционера Алексея Навального. В российском МИД выразили разочарование решением ЕС.

