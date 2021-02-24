Постпред РФ при ЕС: Россия не собирается разрывать отношения с Евросоюзом
Россия не намерена разрывать отношения с Евросоюзом, заявил постоянный представитель страны при ЕС Владимир Чижов.
«Все, что в наших отношениях с Евросоюзом на сегодняшний день, увы, заморожено — все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон», — рассказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24».
Постпред подчеркнул, что о разрыве отношений по инициативе российской стороны «речь никогда не шла».
Кроме того, Чижов отметил, что дальнейшие действия ЕС в отношении России не останутся без последствий.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что альянс согласовал новые санкции в отношении ответственных за события вокруг оппозиционера Алексея Навального. В российском МИД выразили разочарование решением ЕС.
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