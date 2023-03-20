Постоянный гарнизон Вооруженных сил США появится в Польше
В Польше появится первый постоянный гарнизон Вооруженных сил США. Об этом в Twitter сообщило Министерство национальной обороны Польши.
Отмечается, что церемония преобразования региональной группы поддержки в гарнизон американской армии состоится в Познани 21 марта. Ожидается, что в ней будет участвовать министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Новый гарнизон армии США станет восьмым в Европе. Он будет заниматься инфраструктурным обеспечением американских солдат, находящихся на польской территории, и управлением и руководством передовыми форпостами войск США в Польше.
Оборонное ведомство сообщило, что передовое командование 5-го армейского корпуса США получило название «Лагерь Костюшко» в 2022 году. Отмечается, что оно крайне важно в интеграции американских войск и их взаимодействия с польской армией.
Ранее Блащак заявил о планах Варшавы оснастить 16-ю механизированную дивизию реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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