Поставки газа по «Северному потоку» составят 20% от проектной мощности

Поставки составят не более 20% от максимальной мощности и не превысят 33 млн куб. м в сутки.

Ранее «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Это связано с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Тем временем, газ в Европе резко подорожал, стоимость впервые с 9 марта превысила 2200 долларов США на фоне сообщений «Газпрома» о дополнительном сокращении поставок.

