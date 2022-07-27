Поставки газа по «Северному потоку» составят 20% от проектной мощности

Компания «Газпром» с 27 июля снижает поставки газа по трубопроводу «Северный поток», сообщает РИА Новости.

СМИ: в Европе началась паника после заявления «Газпрома»

Поставки составят не более 20% от максимальной мощности и не превысят 33 млн куб. м в сутки.

Ранее «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Это связано с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Тем временем, газ в Европе резко подорожал, стоимость впервые с 9 марта превысила 2200 долларов США на фоне сообщений «Газпрома» о дополнительном сокращении поставок.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГазСеверный Поток
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