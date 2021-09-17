«Поставили на место». Франции отказали в статусе великой державы

По ее словам, США, пытаясь укрепить свои позиции в конкуренции с Китаем, поставили под вопрос военную независимость всего Европейского союза. Об этом говорит ситуация, которая сложилась в Indo-Pacific - Индо-Тихоокеанском регионе.

«Долгое время действовала формула: европейская и натовская оборона отделяема, но неотделима. То есть хоть это и одно целое, но европейские страны стремятся к определенной независимости. Теперь появляется новый расклад из-за стремления США в конкуренции с Китаем обеспечить себе военное, морское и политическое превосходство в Индо-Тихоокеанском регионе. В связи с этим был создан мощный пул стран, в который вместе с США вошли, в том числе, Япония, Индия и Австралия», - рассказала профессор.

Эксперт по международным отношениям объяснила, что у Франции были свои интересы в регионе, в связи с чем ее руководство пыталось реализовать собственный военно-стратегический план.

«Франция при Эммануэле Макроне тоже выстроила собственную стратегию, которая бы позволила ей, как казалось, от имени всего ЕС вести диалог на равных. Поскольку у Франции еще с колониальных времен в Индо-Тихоокеанском регионе остались заморские владения, у нее могло быть право так делать. И для того, чтобы Евросоюз тоже прозвучал в этом ансамбле стран, Макрон выдвинул проект Индо-Тихоокеанской оси с Японией, Индией, Австралией и с участием Евросоюза, интересы которого должна была представлять Франция», - отметила Обичкина.

Первым аккордом в этом плане должна была стать программа поставок Австралии французских подводных лодок класса Attack, но этому помешал новый Тройственный союз англосаксов: Великобритании, Австралии и США.

«Планам Макрона не суждено было сбыться. После заключения нового «тройственного союза» между англосаксами: Австралией, США и Великобританией по сотрудничеству в этом регионе Австралия отказалась от поставок французских подлодок. Это страшный удар по новой французской геостратегии. Франция возмущена тем, что консультации Австралии с США проходили без ее ведома. И сейчас у страны незавидное положение. Получается, страна не может выступать на равных, а вынуждена действовать в интересах блока НАТО. То есть их присутствие опосредованно – решать все вопросы в регионе будут англосаксы», - указала Обичкина.