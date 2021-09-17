«Поставили на место». Франции отказали в статусе великой державы

Профессор МГИМО объяснила, почему военные интересы французов намеренно игнорируются новым Тройственным союзом англосаксов.

США еще раз показали, что не видят Францию в числе великой военной державы, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в эфире НСН. Она объяснила, что именно США способствовали тому, что Австралия отказалась от контракта на поставку французских подводных лодок, который ранее называли «сделкой века».

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По ее словам, США, пытаясь укрепить свои позиции в конкуренции с Китаем, поставили под вопрос военную независимость всего Европейского союза. Об этом говорит ситуация, которая сложилась в Indo-Pacific - Индо-Тихоокеанском регионе.

«Долгое время действовала формула: европейская и натовская оборона отделяема, но неотделима. То есть хоть это и одно целое, но европейские страны стремятся к определенной независимости. Теперь появляется новый расклад из-за стремления США в конкуренции с Китаем обеспечить себе военное, морское и политическое превосходство в Индо-Тихоокеанском регионе. В связи с этим был создан мощный пул стран, в который вместе с США вошли, в том числе, Япония, Индия и Австралия», - рассказала профессор.

Эксперт по международным отношениям объяснила, что у Франции были свои интересы в регионе, в связи с чем ее руководство пыталось реализовать собственный военно-стратегический план.

«Франция при Эммануэле Макроне тоже выстроила собственную стратегию, которая бы позволила ей, как казалось, от имени всего ЕС вести диалог на равных. Поскольку у Франции еще с колониальных времен в Индо-Тихоокеанском регионе остались заморские владения, у нее могло быть право так делать. И для того, чтобы Евросоюз тоже прозвучал в этом ансамбле стран, Макрон выдвинул проект Индо-Тихоокеанской оси с Японией, Индией, Австралией и с участием Евросоюза, интересы которого должна была представлять Франция», - отметила Обичкина.

Первым аккордом в этом плане должна была стать программа поставок Австралии французских подводных лодок класса Attack, но этому помешал новый Тройственный союз англосаксов: Великобритании, Австралии и США.

«Планам Макрона не суждено было сбыться. После заключения нового «тройственного союза» между англосаксами: Австралией, США и Великобританией по сотрудничеству в этом регионе Австралия отказалась от поставок французских подлодок. Это страшный удар по новой французской геостратегии. Франция возмущена тем, что консультации Австралии с США проходили без ее ведома. И сейчас у страны незавидное положение. Получается, страна не может выступать на равных, а вынуждена действовать в интересах блока НАТО. То есть их присутствие опосредованно – решать все вопросы в регионе будут англосаксы», - указала Обичкина.

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Она отметила, что, несмотря на возможные реверансы со стороны США, эта ситуация показывает только одно: отношение американцев к Франции со времен 1940 года (капитуляции перед фашистской Германией) не изменилось.

«Как Франция в 1940 году перестала быть в глазах американцах великой военной державой, так это отношение к ней и сохранилось. И в этом основа непонимания и трений между Соединенными Штатами, постоянно указывающими Франции на ее место, и Францией, которая выступает за формулу «Союз, но не подчинение». Получается, страна строптивая, а возможностей мало. Получается, что и этот новый французский план был перечеркнут благодаря новому американо-австрало-британскому союзу», - подытожила эксперт.

Франция отказалась праздновать вместе с США юбилей морской битвы в знак протеста против потери большого контракта на поставку атомных субмарин Австралии. Об этом пишет New York Times. Представитель ВМС Франции, прибывший в Вашингтон для участия в торжественных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж.

Ранее министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал срыв контракта на поставку подлодок «ударом в спину». Он подчеркнул, что доверительные отношения между Канберрой и Парижем оказались подорваны.

Решение последовало после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности между США, Британией и Австралией, которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.

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ФОТО: Twitter // @matthewchampion
ТЕГИ:СШАФранцияЭммануэль Макрон
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