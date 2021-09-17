«Поставили на место». Франции отказали в статусе великой державы
Профессор МГИМО объяснила, почему военные интересы французов намеренно игнорируются новым Тройственным союзом англосаксов.
США еще раз показали, что не видят Францию в числе великой военной державы, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в эфире НСН. Она объяснила, что именно США способствовали тому, что Австралия отказалась от контракта на поставку французских подводных лодок, который ранее называли «сделкой века».
По ее словам, США, пытаясь укрепить свои позиции в конкуренции с Китаем, поставили под вопрос военную независимость всего Европейского союза. Об этом говорит ситуация, которая сложилась в Indo-Pacific - Индо-Тихоокеанском регионе.
«Долгое время действовала формула: европейская и натовская оборона отделяема, но неотделима. То есть хоть это и одно целое, но европейские страны стремятся к определенной независимости. Теперь появляется новый расклад из-за стремления США в конкуренции с Китаем обеспечить себе военное, морское и политическое превосходство в Индо-Тихоокеанском регионе. В связи с этим был создан мощный пул стран, в который вместе с США вошли, в том числе, Япония, Индия и Австралия», - рассказала профессор.
Эксперт по международным отношениям объяснила, что у Франции были свои интересы в регионе, в связи с чем ее руководство пыталось реализовать собственный военно-стратегический план.
«Франция при Эммануэле Макроне тоже выстроила собственную стратегию, которая бы позволила ей, как казалось, от имени всего ЕС вести диалог на равных. Поскольку у Франции еще с колониальных времен в Индо-Тихоокеанском регионе остались заморские владения, у нее могло быть право так делать. И для того, чтобы Евросоюз тоже прозвучал в этом ансамбле стран, Макрон выдвинул проект Индо-Тихоокеанской оси с Японией, Индией, Австралией и с участием Евросоюза, интересы которого должна была представлять Франция», - отметила Обичкина.
Первым аккордом в этом плане должна была стать программа поставок Австралии французских подводных лодок класса Attack, но этому помешал новый Тройственный союз англосаксов: Великобритании, Австралии и США.
«Планам Макрона не суждено было сбыться. После заключения нового «тройственного союза» между англосаксами: Австралией, США и Великобританией по сотрудничеству в этом регионе Австралия отказалась от поставок французских подлодок. Это страшный удар по новой французской геостратегии. Франция возмущена тем, что консультации Австралии с США проходили без ее ведома. И сейчас у страны незавидное положение. Получается, страна не может выступать на равных, а вынуждена действовать в интересах блока НАТО. То есть их присутствие опосредованно – решать все вопросы в регионе будут англосаксы», - указала Обичкина.
Она отметила, что, несмотря на возможные реверансы со стороны США, эта ситуация показывает только одно: отношение американцев к Франции со времен 1940 года (капитуляции перед фашистской Германией) не изменилось.
«Как Франция в 1940 году перестала быть в глазах американцах великой военной державой, так это отношение к ней и сохранилось. И в этом основа непонимания и трений между Соединенными Штатами, постоянно указывающими Франции на ее место, и Францией, которая выступает за формулу «Союз, но не подчинение». Получается, страна строптивая, а возможностей мало. Получается, что и этот новый французский план был перечеркнут благодаря новому американо-австрало-британскому союзу», - подытожила эксперт.
Франция отказалась праздновать вместе с США юбилей морской битвы в знак протеста против потери большого контракта на поставку атомных субмарин Австралии. Об этом пишет New York Times. Представитель ВМС Франции, прибывший в Вашингтон для участия в торжественных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж.
Ранее министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал срыв контракта на поставку подлодок «ударом в спину». Он подчеркнул, что доверительные отношения между Канберрой и Парижем оказались подорваны.
Решение последовало после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности между США, Британией и Австралией, которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.
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