Посольство Великобритании не исключает снятие антироссийских санкций
Лондон может отменить санкции против Москвы в случае их неэффективности, сообщают «Известия» со ссылкой на посольство Великобритании в РФ.
По словам дипломатов, санкции могут быть сняты, например, при достижении внешнеполитической цели, для поддержки которой они были введены.
При этом в верхней палате британского парламента считают, что ожидать изменения подхода Лондона к украинскому конфликту не стоит, так как финальное решение остается за Вашингтоном.
Ранее более 20 датских компаний получили разрешение не соблюдать санкции ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru