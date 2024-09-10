Посольство Великобритании не исключает снятие антироссийских санкций

Лондон может отменить санкции против Москвы в случае их неэффективности, сообщают «Известия» со ссылкой на посольство Великобритании в РФ.

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По словам дипломатов, санкции могут быть сняты, например, при достижении внешнеполитической цели, для поддержки которой они были введены.

При этом в верхней палате британского парламента считают, что ожидать изменения подхода Лондона к украинскому конфликту не стоит, так как финальное решение остается за Вашингтоном.

Ранее более 20 датских компаний получили разрешение не соблюдать санкции ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобритания

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