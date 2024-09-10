Посольство Великобритании не исключает снятие антироссийских санкций

По словам дипломатов, санкции могут быть сняты, например, при достижении внешнеполитической цели, для поддержки которой они были введены.

При этом в верхней палате британского парламента считают, что ожидать изменения подхода Лондона к украинскому конфликту не стоит, так как финальное решение остается за Вашингтоном.

Ранее более 20 датских компаний получили разрешение не соблюдать санкции ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

