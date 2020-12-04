Посольство Украины направило ноту протеста МИД Польши из-за календаря с российским Крымом

Посольство Украины в Варшаве направило ноту протеста МИД Польши из-за выпуска календаря на 2021 год, в котором Крым обозначен как часть России.

Речь идёт о религиозном календаре мусульман Польши, передаёт РИА Новости. Под изображениями мечетей в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму размещена надпись о территориальной принадлежности полуострова РФ.

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Украинский посол Андрея Дешица сообщил, что Религиозное объединение мусульман Польши уже внесло изменения в электронной версии календаря, сообщает news.ru.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обозначила свою позицию о принадлежности Крыма.

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ФОТО: НСН
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