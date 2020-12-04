Посольство Украины направило ноту протеста МИД Польши из-за календаря с российским Крымом
Посольство Украины в Варшаве направило ноту протеста МИД Польши из-за выпуска календаря на 2021 год, в котором Крым обозначен как часть России.
Речь идёт о религиозном календаре мусульман Польши, передаёт РИА Новости. Под изображениями мечетей в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму размещена надпись о территориальной принадлежности полуострова РФ.
Украинский посол Андрея Дешица сообщил, что Религиозное объединение мусульман Польши уже внесло изменения в электронной версии календаря, сообщает news.ru.
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обозначила свою позицию о принадлежности Крыма.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- В Кремле прокомментировали судьбу русского языка в Молдавии
- Додон обвинил Санду в организации бессмысленных протестов
- Посольство Украины направило ноту протеста МИД Польши из-за календаря с российским Крымом
- В Кремле высказались о возможности нового назначения Чубайса
- В трех городах на западе Мексики в результате стрельбы погибли 6 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru