Госдеп: США никогда не признают Крым российским

США никогда не признают Крым частью России. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган в ходе онлайн-встречи совета министров ОБСЕ.

Замглавы Госдепа подчеркнул, что американские власти не намерены признавать «российскую аннексию Крыма». По мнению Бигана, Россия своими действиями на Украине якобы нарушает международное право, причём «агрессия» со стороны РФ продолжается.

Крым вновь стал частью России в 2014 году в результате референдума. Около 96% жителей полуострова поддержали вхождение региона в состав РФ. Большая часть мирового сообщества не поддержала присоединение Крыма к России. Однако российские власти считают вопрос принадлежности полуострова закрытым.

