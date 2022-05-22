Посольство США поместило Байдена в картину Репина с запорожцами
Посольство США на Украине разместило картину русского художника Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», в центре которой вместо писаря изображен президент США Джо Байден. Он подписывает документ о переводе новых ассигнований Киеву, отмечает дипмиссия в Twitter.
«Авторская визуализация президента Джо Байдена, подписывающего двухпартийный закон о дополнительных ассигнованиях Украине», — говорится в твитте.
Ранее Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи в размере около $40 млрд.
Также американский президент подписал закон о поставках оружия Украине по ленд-лизу. Документ упрощает оказание военной помощи Киеву
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 710 / сут.
Умерли
378 тыс.+80 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 814 / сут.
- Посольство США поместило Байдена в картину Репина с запорожцами
- СМИ: США потеряют мировое доверие, если заблокируют российские активы
- Алекперов: ЕС не сможет найти замену российской нефти при введении эмбарго
- В МИД Финляндии назвали сроки достижения договоренностей с Турцией о вступлении в НАТО
- В Белоруссии раскрыли подробности о действиях украинских диверсантов на границе
- Стали известны подробности о состоянии раненого мэра Энергодара
- Мэр Сочи: Лукашенко приехал в город для встречи с Путиным
- Стало известно, как боевики «Азова» выжигали дома при отступлении из Мариуполя
- На Украине сообщили о выходе из соглашения об увековечивании памяти о мужестве народов СНГ в войне
- СМИ: МИД Турции вызвало посла США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru