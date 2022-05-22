Посольство США поместило Байдена в картину Репина с запорожцами

Президент Белоруссии Лукашенко приехал в Сочи для встречи с Путиным СМИ: жизни главы города Энергодар Запорожской области Андрея Шевчика, пострадавшего при взрыве, ничего не угрожает Заболеваемость коронавирусом в мире растет вторую неделю подряд Синоптик: в ночь на понедельник вероятность заморозков охватит собой половину европейской части РФ