Посольство США поместило Байдена в картину Репина с запорожцами

Посольство США на Украине разместило картину русского художника Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», в центре которой вместо писаря изображен президент США Джо Байден. Он подписывает документ о переводе новых ассигнований Киеву, отмечает дипмиссия в Twitter.

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«Авторская визуализация президента Джо Байдена, подписывающего двухпартийный закон о дополнительных ассигнованиях Украине», — говорится в твитте.

Ранее Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи в размере около $40 млрд.

Также американский президент подписал закон о поставках оружия Украине по ленд-лизу. Документ упрощает оказание военной помощи Киеву

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ТЕГИ:УкраинаПосольство СШАКартинаДжо Байден
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