Посольство США анонсировало открытие КПП «Рафах» между Газой и Египтом
Контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом откроется в субботу. Об этом заявило посольство США в Израиле.
«Пограничный переход Рафах между Газой и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00 по местному времени», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Дипведомство не приводит данные о том, как долго будет открыта граница для выезда иностранцев из Газы.
Кроме того, посольство предупредило граждан США, пытающихся выехать в Египет, о возможной «хаотичной обстановке» по обе стороны от пункта пересечения.
Ранее СМИ сообщали, что КПП могут открыть в пятницу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru