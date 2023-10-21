Посольство США анонсировало открытие КПП «Рафах» между Газой и Египтом

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом откроется в субботу. Об этом заявило посольство США в Израиле.

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«Пограничный переход Рафах между Газой и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00 по местному времени», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Дипведомство не приводит данные о том, как долго будет открыта граница для выезда иностранцев из Газы.

Кроме того, посольство предупредило граждан США, пытающихся выехать в Египет, о возможной «хаотичной обстановке» по обе стороны от пункта пересечения.

Ранее СМИ сообщали, что КПП могут открыть в пятницу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаЕгипетСША

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