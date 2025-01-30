Посольство сообщило о причине задержания 11 россиян в Тунисе

Задержанные 11 россиян в Тунисе подозреваются в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщили РБК в посольстве России в этой стране.

По данным правоохранителей, у граждан России нашли «оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям». О каком именно оборудовании идет речь, в дипмиссии не уточнили.

Невеста одного из задержанных в Тунисе россиян попросила помощи в его освобождении

В посольстве не исключили, что обвинение может быть переквалифицировано на менее тяжкое. Обвинения россиянам пока не предъявлены. Сейчас подозреваемые находятся в пяти тюрьмах, их посетили сотрудники консульского отдела, предоставили адвоката и переводчика.

Россиян задержали в начале ноября во время экскурсии к античным памятникам Римской империи в селении Хайдра рядом с границей с Алжиром.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин накануне посоветовал российским туристам отказаться от поездок в Тунис на фоне задержания 11 россиян. Он призвал дождаться разрешения истории, тем более, что страховка туристической путевки не покрывает арест в чужой стране.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыТунис

Горячие новости

Все новости

партнеры