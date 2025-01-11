Невеста одного из задержанных в Тунисе россиян попросила помощи в его освобождении

Невеста одного из 11 россиян, которых задержали в Тунисе в прошлом году, попросила помочь в освобождении ее жениха. Соответствующее письмо она направила главе африканского государства Каису Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF). Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Она призвала президента Туниса содействовать в этом вопросе, выпустив ее жениха и ее друзей. По словам девушки, условия содержания россиян в тунисской тюрьме вызывают серьезные опасения, так как в их камерах отсутствуют кровати, матрасы, одеяла, подушки, теплые вещи и средства личной гигиены. К тому же, там постоянно возникают проблемы с горячей водой.

Осенью 2024 года 11 туристов из России отправились в тунисское поселение Хайдра на границе с Алжиром. Группа путешественников собиралась посетить античные памятники Римской империи, но позже они перестали выходить на связь. Их задержали местные власти.

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В посольстве России в Тунисе объяснили, что туристы якобы находились на территории, где расположены объекты «чувствительной инфраструктуры», которые находятся в введении министерства обороны страны. Однако точная причина задержания пока так и не была озвучена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее RT сообщил, что задержанные в Тунисе россияне долгое время не получали доступа к квалифицированному переводчику.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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