Невеста одного из задержанных в Тунисе россиян попросила помощи в его освобождении

Невеста одного из 11 россиян, которых задержали в Тунисе в прошлом году, попросила помочь в освобождении ее жениха. Соответствующее письмо она направила главе африканского государства Каису Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF). Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Она призвала президента Туниса содействовать в этом вопросе, выпустив ее жениха и ее друзей. По словам девушки, условия содержания россиян в тунисской тюрьме вызывают серьезные опасения, так как в их камерах отсутствуют кровати, матрасы, одеяла, подушки, теплые вещи и средства личной гигиены. К тому же, там постоянно возникают проблемы с горячей водой.

Осенью 2024 года 11 туристов из России отправились в тунисское поселение Хайдра на границе с Алжиром. Группа путешественников собиралась посетить античные памятники Римской империи, но позже они перестали выходить на связь. Их задержали местные власти.