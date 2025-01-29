Российских туристов призвали воздержаться от поездок в Тунис
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин посоветовал российским туристам отказаться от поездок в Тунис, несколько лет назад бывший популярным у отдыхающих из России. Об этом он заявил в интервью ОТР.
Напомним, в Тунисе еще в ноябре 2024 года задержали группу из 11 россиян. Сейчас их распределили по трем разным тюрьмам, однако задержанным до сих пор не предъявили обвинение. Предположительно они посетили находящуюся в ведении Минобороны республики территорию.
По мнению Барзыкина, за три месяца можно было разобраться в ситуации, однако результата по-прежнему нет, государство пока не смогло вернуть туристов на Родину. Он призвал дождаться разрешения истории, тем более, что страховка туристической путевки не покрывает арест в чужой стране.
Если аналогичная ситуация все же произошла, следует обратиться за помощью в МИД и в консульства обеих стран за правовой защитой.
«Работают наши дипломатические представительства, они есть в Тунисе. <…> Надеемся на счастливый конец», — подчеркнул Барзыкин.
Ранее невеста одного из 11 россиян, которых задержали в Тунисе в прошлом году, попросила помочь в освобождении ее жениха. Соответствующее письмо она направила главе африканского государства Каису Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru