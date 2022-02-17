Посольство России в Киеве опровергло сообщения о пожаре в здании
Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о пожаре в здании российского посольства в Киеве не соответствует действительности, сообщает ТАСС.
Представитель дипломатического ведомства рассказал агентству, что пожара в посольстве нет.
«Пожара у нас нет, ничто не горит», - заявил собеседник ТАСС.
Ранее российская журналистка Ольга Скабеева опубликовала в своём Telegram-канале видео, автор которого показал дым над посольством РФ в Киеве и рассказал, что внутри здания якобы сжигают документы.
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