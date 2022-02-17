Посольство России в Киеве опровергло сообщения о пожаре в здании

Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о пожаре в здании российского посольства в Киеве не соответствует действительности, сообщает ТАСС.

В российском посольстве в Киеве заявили о продолжении работы

Представитель дипломатического ведомства рассказал агентству, что пожара в посольстве нет.

«Пожара у нас нет, ничто не горит», - заявил собеседник ТАСС.

Ранее российская журналистка Ольга Скабеева опубликовала в своём Telegram-канале видео, автор которого показал дым над посольством РФ в Киеве и рассказал, что внутри здания якобы сжигают документы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:ОпровержениеПожарКиевРоссийское ПосольствоРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры