Посольство России обвинило Швейцарию в «предвзятом подходе»

Решение Швейцарии присоединиться к странам, призывающим к созданию трибунала в отношении России из-за военных действий на Украине, показывает, что нейтралитет страны ушел в прошлое. Об этом говорится в заявлении посольства России в Берне, опубликованном на его сайте.

«Расцениваем этот шаг как очередное подтверждение того, что швейцарский нейтралитет стал достоянием истории», - сказано в сообщении. Дипломаты считают это «предвзятым подходом» и «дипломатией ad hoc, которая с лёгкостью жонглирует своими "принципами" в зависимости от политической конъюнктуры».

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В четверг, 16 ноября, Швейцария объявила, что присоединяется к странам, выступающим за создание специального трибунала в Гааге для судебного преследования России из-за ее действий на Украине.

В сентябре Швейцария присоединилась к новым санкциям Европейского союза против Ирана, которые связаны с поставкой беспилотников для России. Москва поставки неоднократно отрицала.


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ФОТО: pixabay.com
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