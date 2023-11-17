Посольство России обвинило Швейцарию в «предвзятом подходе»
Решение Швейцарии присоединиться к странам, призывающим к созданию трибунала в отношении России из-за военных действий на Украине, показывает, что нейтралитет страны ушел в прошлое. Об этом говорится в заявлении посольства России в Берне, опубликованном на его сайте.
«Расцениваем этот шаг как очередное подтверждение того, что швейцарский нейтралитет стал достоянием истории», - сказано в сообщении. Дипломаты считают это «предвзятым подходом» и «дипломатией ad hoc, которая с лёгкостью жонглирует своими "принципами" в зависимости от политической конъюнктуры».
В четверг, 16 ноября, Швейцария объявила, что присоединяется к странам, выступающим за создание специального трибунала в Гааге для судебного преследования России из-за ее действий на Украине.
В сентябре Швейцария присоединилась к новым санкциям Европейского союза против Ирана, которые связаны с поставкой беспилотников для России. Москва поставки неоднократно отрицала.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Южной Корее запретят продавать и есть мясо собак
- «Спутал карты»: Медведев высмеял слова Зеленского о новом майдане
- Шадаеев: число студентов, выбравших IT-специальности, выросло в 2,5 раза
- Рэпер Птаха рассказал подробности конфликта с оператором «Последнего героя»
- «Нужна свежая кровь»: Шварценеггер выступил против Байдена и Трампа
- Рэпер Птаха пытался убедить автора «Брата 3» переименовать фильм
- Посольство России обвинило Швейцарию в «предвзятом подходе»
- Найденную на «Ленфильме» партитуру «Шерлока Холмса» передали Филармонии
- Французский актер Оливье Сиу: Россия прекрасно обходится без западного кино
- Нидерланды выделят €2 миллиарда на поддержку Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru