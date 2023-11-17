Посольство России обвинило Швейцарию в «предвзятом подходе»

Решение Швейцарии присоединиться к странам, призывающим к созданию трибунала в отношении России из-за военных действий на Украине, показывает, что нейтралитет страны ушел в прошлое. Об этом говорится в заявлении посольства России в Берне, опубликованном на его сайте.

«Расцениваем этот шаг как очередное подтверждение того, что швейцарский нейтралитет стал достоянием истории», - сказано в сообщении. Дипломаты считают это «предвзятым подходом» и «дипломатией ad hoc, которая с лёгкостью жонглирует своими "принципами" в зависимости от политической конъюнктуры».