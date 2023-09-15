Лидер Партии «зеленых» Швейцарии призвал искать и блокировать активы россиян
Президент швейцарской Партии «зеленых» Бальтазар Глэттли считает, что правительству следует активнее искать и блокировать счета граждан России. Заявление политика приводит Agence France Presse (AFP).
По его словам, власти должны найти деньги, которые представители российского крупного бизнеса разместили в Швейцарии.
Глэтти отметил, что правительство заморозило только 7,8 миллиарда евро активов. При этом в начале конфликта на Украине на счетах, связанных с российскими олигархами, находилось 156-208 миллиарда евро, сказал политик.
По данным агентства Bloomberg, после начала спецоперации на Украине российские бизнесмены вывели из Европы в РФ и дружественные страны $50 миллиардов, сообщает «Радиоточка НСН».
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