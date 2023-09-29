Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана по беспилотникам

Швейцария присоединилась к новым санкциям Европейского союза против Ирана, которые связаны с поставкой беспилотников. Об этом сообщило швейцарское правительство.

Отмечается, что 29 сентября Федеральный совет высказался за новые санкции, связанные с «поставкой дронов в Россию». Таким образом, поставка, продажа, экспорт и транзит комплектующих, используемых в производстве БПЛА, теперь запрещены.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что заявления США о том, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине используются иранские дроны, не имеют под собой никаких фактов, передает «Радиоточка НСН».

