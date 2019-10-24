Посольство РФ в Лондоне отреагировало на публикации о «российских хакерах»

24 октября 201920:59

Представители российского посольства в Лондоне заявили, что распространившаяся в СМИ о деятельности «российской хакерской группы» является неправильной интерпретацией доклада спецслужб Британии и США.

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Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что так называемая группа Turla, которой приписывают связь с Россией, приобрела контроль над инструментами и инфраструктурой иранских хакерских групп для атаки разных стран по всему миру.

Как отметили в посольстве, спецслужбы в своем докладе не выдвигали никаких обвинений в адрес России и российских граждан, а лишь указали на подозрения того, что так Turla базируется на территории РФ.

Также в посольстве отметили, что российская сторона не раз предлагала Британии организовать двусторонний диалог с целью снятия озабоченностей в киберсфере, однако ответа на это не поступило.

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ФОТО: pixabay.com
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