Посольство РФ в Лондоне отреагировало на публикации о «российских хакерах»

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что так называемая группа Turla, которой приписывают связь с Россией, приобрела контроль над инструментами и инфраструктурой иранских хакерских групп для атаки разных стран по всему миру.

Как отметили в посольстве, спецслужбы в своем докладе не выдвигали никаких обвинений в адрес России и российских граждан, а лишь указали на подозрения того, что так Turla базируется на территории РФ.

Также в посольстве отметили, что российская сторона не раз предлагала Британии организовать двусторонний диалог с целью снятия озабоченностей в киберсфере, однако ответа на это не поступило.

