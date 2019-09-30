Британский генерал назвал кибератаки из России началом войны
Великобритания оказалась в состоянии войны из-за ежедневных кибератак со стороны других государств. Об этом заявил глава британского штаба обороны генерал Николас Картер в интервью The Daily Telegraph, сообщает Life.ru
При этом сама британская газета уточняет, что речь, в первую очередь, идет об атаках со стороны России и Китая.
Год назад британская разведка уже обвиняла Москву в организации кибератак с целью «подорвать» демократию в западных странах, напоминает РИА ФАН.
В Лондоне заявили, что Россия якобы вмешивалась во все сферы: от спорта до управления транспортом.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Билан вновь посетил Самару и вспомнил про фюрера
- СМИ сообщили о скорой отставке иркутского губернатора Левченко
- Захарова объяснила визит Лаврова в США после визового скандала
- Цены на «молочку» в России вырастут на 10 процентов
- Путин освободил от НДФЛ ряд категорий граждан