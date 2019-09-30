Британский генерал назвал кибератаки из России началом войны

Великобритания оказалась в состоянии войны из-за ежедневных кибератак со стороны других государств. Об этом заявил глава британского штаба обороны генерал Николас Картер в интервью The Daily Telegraph, сообщает Life.ru

При этом сама британская газета уточняет, что речь, в первую очередь, идет об атаках со стороны России и Китая.