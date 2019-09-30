Британский генерал назвал кибератаки из России началом войны

30 сентября 201909:41

Великобритания оказалась в состоянии войны из-за ежедневных кибератак со стороны других государств. Об этом заявил глава британского штаба обороны генерал Николас Картер в интервью The Daily Telegraph, сообщает Life.ru

При этом сама британская газета уточняет, что речь, в первую очередь, идет об атаках со стороны России и Китая.

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Год назад британская разведка уже обвиняла Москву в организации кибератак с целью «подорвать» демократию в западных странах, напоминает РИА ФАН.

В Лондоне заявили, что Россия якобы вмешивалась во все сферы: от спорта до управления транспортом.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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