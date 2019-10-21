РФ обвиняют в использовании хакерских инструментов Ирана для атаки других стран
Соединенные Штаты и Великобритания заявляют, что разоблачили, как группа российских хакеров похитила инструменты своих иранских коллег, чтобы атаковать десятки стран по всему миру. Об этом пишет The New York Times, передает Североамериканское бюро НСН.
К таким выводам пришли Агентство национальной безопасности США и Британский национальный центр кибербезопасности. По их утверждению, так называемая группа Turla, которой приписывают связь с Россией, приобрела контроль над инструментами и инфраструктурой иранских хакерских групп с целью избежать идентификации.
«Turla получила доступ к иранским инструментам и идентификаторам, чтобы использовать их для достижения своих собственных целей», - приводит издание цитату Пола Чичестера, директора по операциям Агентства национальной безопасности США.
Отмечается, что атаки были в основном осуществлены на Ближнем Востоке, подверглись атакам документы из нескольких секторов, включая правительственный.
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