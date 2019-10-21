РФ обвиняют в использовании хакерских инструментов Ирана для атаки других стран

Соединенные Штаты и Великобритания заявляют, что разоблачили, как группа российских хакеров похитила инструменты своих иранских коллег, чтобы атаковать десятки стран по всему миру. Об этом пишет The New York Times, передает Североамериканское бюро НСН.

К таким выводам пришли Агентство национальной безопасности США и Британский национальный центр кибербезопасности. По их утверждению, так называемая группа Turla, которой приписывают связь с Россией, приобрела контроль над инструментами и инфраструктурой иранских хакерских групп с целью избежать идентификации.