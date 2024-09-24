Посольство РФ: В Ливане остаются более трех тысяч граждан России
В Ливане, где Израиль начал военную операцию, находятся свыше трех тысяч российских граждан. Об этом сообщило РБК со ссылкой на российское посольство в Бейруте.
Там отметили, что никто из россиян не пострадал. Указывается, что дипломаты находятся в постоянном контакте с местными экстренными службами, правоохранительными органами и не перестают следить за ситуацией.
Добавляется, что желающие могут покинуть Ливан коммерческими рейсами, которые совершаются из столичного аэропорта. В дипмиссии уточнили, что необходимости в дополнительных мерах по поддержке россиян пока нет.
Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН заявил, что Израиль во время операции в Ливане планировал отодвинуть «Хезболлу» от границ, но теперь речь идет о полной ликвидации группировки, которая потеряла координаторов после подрыва пейджеров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru