Посольство РФ: В Ливане остаются более трех тысяч граждан России

В Ливане, где Израиль начал военную операцию, находятся свыше трех тысяч российских граждан. Об этом сообщило РБК со ссылкой на российское посольство в Бейруте.

Там отметили, что никто из россиян не пострадал. Указывается, что дипломаты находятся в постоянном контакте с местными экстренными службами, правоохранительными органами и не перестают следить за ситуацией.