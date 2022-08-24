Посольство РФ сообщило о негодовании из-за русофобских заявлений Госдепа США

Российское посольство в Соединенных Штатах выражает негодование в связи с использованием Вашингтоном ситуации вокруг убийства журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной для распространения русофобских заявлений, говорится в комментарии дипмиссии.

Небензя заявил, что Россия ожидает ответа Праги на слова главы Минобороны Чехии о Дугиной

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что реакция Госдепартамента США на убийство Дарьи Дугиной — образец политического двуличия.

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