Посольство РФ сообщило о негодовании из-за русофобских заявлений Госдепа США
24 августа 202206:44
Российское посольство в Соединенных Штатах выражает негодование в связи с использованием Вашингтоном ситуации вокруг убийства журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной для распространения русофобских заявлений, говорится в комментарии дипмиссии.
Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что реакция Госдепартамента США на убийство Дарьи Дугиной — образец политического двуличия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru